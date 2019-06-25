У США кіт залишився в живих після години прання в машинці.
У США Стефані Керролл-Кірхофф випадково закрила кота в машинці, де йому довелося пережити годину прання.
Відкривши машинку, жінка побачила всередині свого однорічного кота Фелікса.
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Реабілітація тварини обходиться сім’ї в $1 тис на добу.
До речі, у Миргороді Полтавської області дикий кабан забіг у місто, він поранив двох жінок. Також тварина встигла пошкодити автомобіль, подряпавши його.
Джерело: New York Post
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