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У США кіт вижив після години прання в машинці

У США кіт залишився в живих після години прання в машинці.

У США кіт вижив після години прання в машинці

У США Стефані Керролл-Кірхофф випадково закрила кота в машинці, де йому довелося пережити годину прання.

Відкривши машинку, жінка побачила всередині свого однорічного кота Фелікса.

Читайте: У Києві кіт-хуліган влаштував погром у посудній лавці

Реабілітація тварини обходиться сім’ї в $1 тис на добу.

До речі, у Миргороді Полтавської області дикий кабан забіг у місто, він поранив двох жінок. Також тварина встигла пошкодити автомобіль, подряпавши його.

Джерело: New York Post

Фото: Dreamstime

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