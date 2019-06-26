Президент РФ Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом 28 червня на полях саміту G20 у японській Осаці.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков підтвердив, що Путін і Трамп проведуть окрему зустріч на саміті G20.

За його словами, вона відбудеться 28 червня в другій половині дня і триватиме близько години.

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Ушаков зазначив, що лідери самі визначать порядок денний – “загальний стан двосторонніх справ, стратегічна стабільність і численні регіональні конфлікти – Сирія, Афганістан, Україна, Венесуела, звісно ж, іранська проблема тощо”.

Саміт G20 відбудеться 28-29 червня в Японії в місті Осака.

Раніше стало відомо, що у червні відбудеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна, на якій президент США хоче обговорити питання полонених українських моряків.