PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Кремлі підтвердили дату зустрічі Путіна і Трампа на саміті G20

Президент РФ Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом 28 червня на полях саміту G20 у японській Осаці.

Трамп Путін

Помічник президента РФ Юрій Ушаков підтвердив, що Путін і Трамп проведуть окрему зустріч на саміті G20.

За його словами, вона відбудеться 28 червня в другій половині дня і триватиме близько години.

Читайте: Хочу поладнати з РФ: Трамп підтвердив зустріч з Путіним

Ушаков зазначив, що лідери самі визначать порядок денний – “загальний стан двосторонніх справ, стратегічна стабільність і численні регіональні конфлікти – Сирія, Афганістан, Україна, Венесуела, звісно ж, іранська проблема тощо”.

Саміт G20 відбудеться 28-29 червня в Японії в місті Осака.

Раніше стало відомо, що у червні відбудеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна, на якій президент США хоче обговорити питання полонених українських моряків.

Джерело: ТАСС

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Баканов прибув у США для підготовки зустрічі Зеленського з Трампом
Протести у Тбілісі: Росія закриває рейси і зупиняє продаж турів до Грузії
Трамп скасував удар по Ірану за 10 хвилин до запуску ракет
Багатогодинний стендап: фотожаби на пряму лінію з Путіним
Питання у центрі уваги – Путін про звільнення політв’язнів
Отримання громадянства РФ спростять для всіх українців – Путін
Макарони Пряма лінія: у мережі висміяли ефір Путіна
Хочу поладнати з РФ: Трамп підтвердив зустріч з Путіним
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка