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Генсеком Ради Європи обрано главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич

Новим генеральним секретарем Ради Європи став голова Хорватії Марію Пейчинович-Бурич.

Генсеком Ради Європи обрано главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич

ПАРЄ обрала генеральним секретарем Ради Європи представника Хорватії Марію Пейчинович-Бурич. Його повноваження будуть діяти до 2024 року.

Обирали на цю посаду між двома претендентами – главою МЗС Хорватії Марія Пейчинович-Бурич і міністром закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс.

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У 2009 році був обраний діючий генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд, а у 2014 році його знову переобрали на цю посаду. У жовтні 2019 року його повноваження закінчуються.

Праворуч Марія Пейчинович-Бурич.

До речі, Україна не брала участі у голосуванні на знак протесту проти повернення Росії у ПАРЄ.

Фото: Getty Images

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