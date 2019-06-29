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Наступниця Меркель виступає за збереження санкцій проти Росії

Голова німецької партії Християнсько-демократичний союз Аннеґрет Крамп-Карренбауер вважає, що санкції проти Росії мають залишатися в силі.

Санкції проти РФ

Голова німецької партії Християнсько-демократичний союз Аннеґрет Крамп-Карренбауер вважає, що економічні санкції проти РФ мають бути продовжені навіть попри вимоги про їх послаблення.

Вона розуміє, що санкції впливають і на компанії, але наразі ніхто не запропонував альтернативу.

– Чесно кажучи, мені ще ніхто не назвав кращої альтернативи, окрім того, що ми знизуємо плечима і кажемо: ну що ж, тоді так і буде, – сказала Крамп-Карренбауер.

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Голова партії ХДС додала, що Росія порушила міжнародне право і ЄС не міг не відреагувати.

Вона також розкритикувала дії РФ і назвала владу держави режимом.

До слова, Рада Євросоюзу ухвалила рішення щодо продовження санкцій проти Росії до 31 січня 2020 року.

Джерело: Deutsche Welle

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