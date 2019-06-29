Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зустрітися з главою КНДР Кім Чен Ином.

Президент США Дональд Трамп запропонував главі КНДР Кім Чен Ину зустрітися у демілітаризованій зоні.

Американський президент запропонував провести зустріч під час його візиту до Південної Кореї.

– Коли я буду там (У Південній Кореї – Ред.), якщо глава КНДР Кім Чен Ин вважатиме за потрібне, я зустрінуся з ним на кордоні – у демілітаризованій зоні – щоб потиснути йому руку і привітатися, – написав Трамп.

Читайте: У КНДР стратили дипломатів через провал саміту Трампа і Кім Чен Ина

У Північній Кореї заявили, що Кім Чен Ин не проти зустрічі з президентом США і додали, що наразі не отримали офіційної пропозиції.

До слова, 28 червня на саміті G20 відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: Donald J. Trump