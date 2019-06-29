Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зустрітися з главою КНДР Кім Чен Ином.
Президент США Дональд Трамп запропонував главі КНДР Кім Чен Ину зустрітися у демілітаризованій зоні.
Американський президент запропонував провести зустріч під час його візиту до Південної Кореї.
– Коли я буду там (У Південній Кореї – Ред.), якщо глава КНДР Кім Чен Ин вважатиме за потрібне, я зустрінуся з ним на кордоні – у демілітаризованій зоні – щоб потиснути йому руку і привітатися, – написав Трамп.
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У Північній Кореї заявили, що Кім Чен Ин не проти зустрічі з президентом США і додали, що наразі не отримали офіційної пропозиції.
До слова, 28 червня на саміті G20 відбулася зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна.
Джерело: Donald J. Trump