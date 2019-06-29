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Це лицемірство – Елтон Джон про слова Путіна про ЛГБТ

Співак Елтон Джон назвав лицемірством слова президента РФ Володимира Путіна про ставлення до ЛГБТ в Росії.

Це лицемірство – Елтон Джон про слова Путіна про ЛГБТ

Співак Елтон Джон заявив, що слова президента РФ Володимира Путіна про ставлення до гомосексуалістів в Росії є лицемірством.

Британський виконавець сказав, що не згоден з думкою про те, що політика щодо підтримки мультикультуралізму і сексуального різноманітності застаріла.

За його словами, в заяві Путіна про те, що він хотів би, щоб ЛГБТ були щасливі, можна розгледіти лукавство.

Читайте: Вакарчук сказав, що думає про ЛГБТ та одностатеві шлюби

– Російські прокатники піддали жорсткій цензурі мій фільм Рокетмен, видаливши всі згадки про те, що я знайшов щастя у 25-річних відносинах з Девідом і що ми виховуємо двох прекрасних синів. Мені здається, що це лицемірство, – написав Елтон Джон.

У своєму недавньому інтерв’ю російський президент говорив про те, що РФ не має нічого проти людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

 

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Dear President Putin, I was deeply upset when I read your recent interview in the Financial Times. I strongly disagree with your view that pursuing policies that embrace multicultural and sexual diversity are obsolete in our societies. I find duplicity in your comment that you want LGBT people to “be happy” and that “we have no problem in that”. Yet Russian distributors chose to heavily censor my film “Rocketman” by removing all references to my finding true happiness through my 25 year relationship with David and the raising of my two beautiful sons. This feels like hypocrisy to me. I am proud to live in a part of the world where our governments have evolved to recognise the universal human right to love whoever we want. And I’m truly grateful for the advancement in government policies that have allowed and legally supported my marriage to David. This has brought us both tremendous comfort and happiness. Respectfully, Elton John #LOVEISLOVE #WORLDPRIDE @EJAF

Публикация от Elton John (@eltonjohn)

До слова, 23 червня у Києві провели Марш рівності – КиївПрайд.

Джерело: Elton John

Фото: Dreamstime, Elton John

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