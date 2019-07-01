5 липня у Брюсселі пройде засідання Ради НАТО-Росія, під час якого обговорять питання України.

Засідання Ради НАТО-Росія, на порядку денному якого стоятиме питання України, пройде у Брюсселі 5 липня.

Після відповідного засідання відбудеться прес-конференція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Він розповість про результати зустрічі.

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Також під час засідання Ради НАТО-Росія торкнуться питання невиконання РФ умов договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готує відповідь на невиконання Росією умов ДРСМД.

Джерело: НАТО