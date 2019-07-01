PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

На порядку денному Україна: у Брюсселі пройде засідання НАТО-Росія

5 липня у Брюсселі пройде засідання Ради НАТО-Росія, під час якого обговорять питання України.

НАТО

Засідання Ради НАТО-Росія, на порядку денному якого стоятиме питання України, пройде у Брюсселі 5 липня.

Після відповідного засідання відбудеться прес-конференція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Він розповість про результати зустрічі.

Читайте: США мають провести Україну в НАТО і надати їй зброю – слухання у Сенаті

Також під час засідання Ради НАТО-Росія торкнуться питання невиконання РФ умов договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готує відповідь на невиконання Росією умов ДРСМД.

Джерело: НАТО

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Тренер з РФ запропонував ув’язнювати іноземних хокеїстів, які не поважають Росію
Масштабна повінь у Росії: семеро загиблих, дев’ятеро зникли безвісти
У Росії через зливи затопило 13 населених пунктів: місто Тулун опинилося під водою
УЄФА не розводитиме клуби з Грузії та Росії при жеребкуванні єврокубків
Росія в ПАРЄ: чому Україні варто очікувати послаблення санкцій проти РФ
Скандальний український арбітр працюватиме на матчах чемпіонату Росії
Столтенберг: НАТО готує відповідь на вихід РФ з ДРСМД
WADA анонсувала понад 100 допінгових справ проти росіян
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка