У поштовому відділенні Facebook виявили сліди зарину, через що у чотирьох будівлях компанії оголосили евакуацію.

Чотири будівлі компанії Facebook евакуювали через загрозу отруєння зарином.

Речовину виявили в одній з посилок у поштовому відділенні Facebook у Менло-Парку (штат Каліфорнія).

Людей, які контактували з посилкою, перевірили на вплив зарину, але симптомів отруєння у них не виявили. Для підтвердження результату людей чекає ще одне дослідження.

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Зарин – смертельно отруйна речовина нервнопаралітичної дії.

Нагадаємо, 5 березня минулого року екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли невідомою речовиною у Солсбері. Тоді експерти дійшли висновку, що Скрипаля отруїли Новачком російського походження.