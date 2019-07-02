У Венеції введуть податок для туристів, які приїжджають в місто на один день.

З 1 січня 2020 року у Венеції введуть податок для туристів, який становитиме від €2,5 до €10 і залежатиме від сезону.

Податок доведеться платити туристам, які приїжджають в місто на один день і не орендують житло. Також у цей список увійдуть пасажири круїзних лайнерів.

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Сума податку буде включена до збору вартості авіаквитків, громадського транспорту та таксі.

Спочатку податок повинні були ввести у вересні 2019 року, але прийняли рішення відстрочити до 2020 року.

Новий податок був схвалений муніципальною радою.

Нагадаємо, італійські поліцейські оштрафували п’ятирічного хлопчика за дуже швидку їзду на самокаті на площі Сан-Марко у Венеції.

Джерело: Ilpost