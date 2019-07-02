PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

В’їзд до Венеції стане платним для туристів – дата

У Венеції введуть податок для туристів, які приїжджають в місто на один день.

венеция

З 1 січня 2020 року у Венеції введуть податок для туристів, який становитиме від €2,5 до €10 і залежатиме від сезону.

Податок доведеться платити туристам, які приїжджають в місто на один день і не орендують житло. Також у цей список увійдуть пасажири круїзних лайнерів.

Читайте: Штраф €500: туристам заборонили їсти на вулицях Флоренції

Сума податку буде включена до збору вартості авіаквитків, громадського транспорту та таксі.

Спочатку податок повинні були ввести у вересні 2019 року, але прийняли рішення відстрочити до 2020 року.

Новий податок був схвалений муніципальною радою.

Нагадаємо, італійські поліцейські оштрафували п’ятирічного хлопчика за дуже швидку їзду на самокаті на площі Сан-Марко у Венеції.

Джерело: Ilpost

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Не більше €100: з 1 липня зміняться правила ввезення посилок в Україну
З Чорноморська курсуватиме пором в Італію
Заплив Oceanman: серед переможців змагання українці
Плавці та аматори з 36 країн: в Італії готуються до Oceanman 2019
Відпочинок в Італії: Бергамо, Мілан, озеро Комо
Орнеллу Муті засудили до в’язниці за вечерю з Путіним
У Венеції круїзний лайнер врізався у теплохід з туристами
В Італії 14-річний футболіст зняв шорти перед дівчиною-арбітром
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка