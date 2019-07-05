Уряд Італії працює над скасуванням антиросійських санкцій.

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Римі заявив, що працює над скасуванням санкцій Європейського Союзу проти Росії.

– Санкції не є самоціллю, це тимчасовий захід. Італія працює над створенням умов для подолання цього стану відносин між ЄС і Росією, який є поганим для обох сторін, – сказав він.

За його словами, відносини між Італією і Росією у відмінному стані, незважаючи на санкції.

Читайте: Канада може посилити санкції проти Росії – Трюдо

Конте зазначив, що Росія може відігравати ключову роль у вирішенні регіональних конфліктів. Зокрема, на Сході України.

– Ми вважаємо, що Москва є неминучим гравцем для пошуку вирішення основних регіональних криз. Ми погодилися з президентом Путіним, що ці рішення мають бути політичними, щоб бути стійкими, – додав він.

Путін заявив, що сподівається на допомогу Італії у відновленні повноцінних відносин між ЄС і Росією.

До слова, новий голова Європейського парламенту Давид-Марія Сассолі не бачить нині передумов для зміни політики санкцій ЄС щодо Росії.

Джерело: ANSA