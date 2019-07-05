Папа Римський Франциск 4 липня прийняв президента РФ Володимира Путіна в Апостольському палаці у Ватикані.

Зустріч Папи Римського і Володимира Путіна у Ватикані тривала близько години.

Сторони обговорили різні теми, що стосуються двосторонніх відносин, продовжили розгляд екологічних проблем, а також порушили актуальні міжнародні питання – з особливим акцентом на Сирію, Україну та Венесуелу.

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Це був шостий візит Путіна до Ватикану і його третя аудієнція у Папи Римського Франциска.

Вперше вони зустрілися у 2013 році, незабаром після обрання Франциска, а потім у 2015 році. Тоді вони теж обговорювали конфлікт в Україні.

До речі, Володимир Путін на цілу годину запізнився на зустріч з Папою Римським Франциском.

Джерело: Ватикан

Фото: Кремль