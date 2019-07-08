В Росії сталася пожежа на глибоководному апараті ВМФ РФ, у результаті якого загинули 14 моряків. Це був надсекретний похід надсекретного підводного човна. Субмарина вийшла у Баренцеве море. Як потім скаже російський міністр оборони: планово вивчати морське дно. Ця фраза одразу стала мемом.

Пожежа виникла у відсіку з акумуляторами. Сталося закорочення в розподільчому щиті. Вентиляція рознесла дим по інших секціях, де знаходилась більша частина екіпажу. Протигази вочевидь їх врятувати не могли.

Вогонь загасили тільки після того, як задраїли люки. Після довгої паузи Кремль все ж таки визнав: на борту був ядерний реактор. Внаслідок пожежі загинули 14 членів екіпажу. Путін привідкриє завісу: це були зовсім не звичайні моряки, адже серед них були 7 капітанів першого рангу та два героя Росії.

Присутність на субмарині одночасно семи капітанів першого рангу – це нонсенс. Не дуже схоже на наукову експедицію. Яку ж насправді таємну місію вони виконували?

Усі моряки приписані до секретної військової частини у Петергофі – передмісті Петербургу. Там готують гідронавтів – підводних розвідників на екстремальних глибинах.

Субмарина, яку так старанно приховує Кремль, – також нестандартний проект. Це глибоководна атомна станція АС-12. 70 метрів завдовжки, кріпиться в ракетній секції іншого підводного човна і має окремий екіпаж до 25 чоловік.

Серед військових апарат має дивну назву Лошарик – через схожість з героєм мультфільму – всередині човна є круглі титанові секції, що витримують тиск на шестикілометровій глибині.

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Що ж робила російська субмарина у Баренцевому морі? Версій кілька. Перша – військова. В НАТО б’ють на сполох: російський флот досліджує місця, де знаходяться їхні гідроакустичні датчики руху для потенційних диверсій. Вона могла стосуватися інформаційних каналів. Ще чотири роки тому експерти Пентагона заявили, що російський підводний апарат може займатися шпигунством. І навіть більше – здатний підірвати кабелі зв’язку.

Ще більш актуальним це стало, коли захід пригрозив санкціями: від’єднати Росію від міжнародної системи платежів SWIFT. У відповідь Кремль натякнув на можливий підрив кабелів.

Але цілком можливо, що нинішній похід Лошарика – це війна за Арктику. А точніше – за її запаси нафти. 7 років тому апарат вже брав участь в подібній експедиції. Він збирав ґрунт, аби довести, що хребти Ломоносова та Менделєєва продовжують континентальний шельф Росії. А значить Москва має право на видобуток корисних копалин.

Чому Кремль приховує деталі трагедії у Баренцевому морі

Нинішня аварія субмарини – далеко не перша в російській історії. У 2008-му під час заводських випробувань сталася пожежа на атомному човні Нерпа. Загинули 20 людей. У 2000-му на навчаннях у Баренцевому морі затонув атомний підводний крейсер Курськ. Загинули 118 членів екіпажу.

Тоді, як і зараз, справжню причину катастрофи замовчували. Виявилось, що трагедія сталась через вибух навчальної торпеди. Адвокат родин загиблих розповідає, що моряків Курська можна було врятувати. Після вибуху вони трималися ще кілька днів. Але до них не пустили іноземних рятувальників. Через секретність.

Російські субмарини виходять з ладу частіше ніж, це було за радянських часів. У тих же сполучених штатах аварії трапляються в два рази рідше. Не економлять тільки на людях, які під час чергової аварії стають просто гарматним м’ясом.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Росія випробовує підводні човни біля Криму.