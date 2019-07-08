9 березня 2020 року почнеться суд над підозрюваними у збитті малайзійського Боїнга.

Заступник міністра юстиції Сергій Петухов повідомив, що Нідерланди почали процедуру передачі з України кримінального провадження у справі про збиття літака Boeing-777 рейсу МН17 у липні 2014 року.

– Два роки тому міністри юстиції України та Нідерландів підписали угоду про співпрацю щодо розслідування збиття боїнгу МН-17. Сьогодні угода вже діє – Нідерланди розпочали за нею процедуру передачі кримінального провадження з України.

Ще більш важливою вона буде на стадії судового розгляду, яке розпочнеться 9 березня 2020 року, – зазначив він.