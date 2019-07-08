9 березня 2020 року почнеться суд над підозрюваними у збитті малайзійського Боїнга.
Заступник міністра юстиції Сергій Петухов повідомив, що Нідерланди почали процедуру передачі з України кримінального провадження у справі про збиття літака Boeing-777 рейсу МН17 у липні 2014 року.
– Два роки тому міністри юстиції України та Нідерландів підписали угоду про співпрацю щодо розслідування збиття боїнгу МН-17. Сьогодні угода вже діє – Нідерланди розпочали за нею процедуру передачі кримінального провадження з України.
Ще більш важливою вона буде на стадії судового розгляду, яке розпочнеться 9 березня 2020 року, – зазначив він.
Читайте: Катастрофа МН17 на Донбасі: нові факти вказують на вину Росії
Нагадаємо, 17 липня в небі над Донецькою областю сталася катастрофа літака Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур.
Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу Бук. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них були громадянами Нідерландів.