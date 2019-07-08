У Лондоні чоловік без спорядження намагався підкорити найвищий хмарочос у Західній Європі.

У Лондоні очевидці зняли чоловіка, який вирішив піднятися на хмарочос Шард без підстраховки.

Ще більше вражає той факт, що “альпініст” ліз по скляній зовнішній стороні будівлі, яка є найвищою у Західній Європі. Висота хмарочосу Шард – 310 метрів.

На місце події викликали рятувальників, які допомогли чоловікові увійти до будівлі.

Повідомляється, що після розмови з поліцією чоловіка не стали заарештовувати.

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Нагадаємо, у Парижі чоловік без спорядження видерся на фасад будинку, щоб зняти перелякану дитину.