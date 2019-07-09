Грузинський телеканал Руставі 2 не звільнятиме журналіста Георгія Габунію, який обматюкав президента РФ Володимира Путіна в прямому ефірі.

Журналіста Георгія Габунію, який у прямому ефірі обматюкав президента РФ Володимира Путіна, не звільнятимуть з грузинського телеканалу Руставі 2. Відповідне рішення ухвалило керівництво телеканалу.

За словами генерального директора Руставі 2 Ніка Гварамії, у журналіста була хороша мета, але для її виконання він вибрав неприйнятну форму.

– Що б не сказав Габунія, як би це неприйнятно не було для нас, для каналу, для когось ще, це абсолютно в рамках закону і Конституції, – сказав Гварамія.

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Він додав, що вирішенням ситуації, що виникла, має право займатися тільки керівництво телеканалу.

Від роботи Габунію відсторонила комісія Руставі 2 з етики та її рішення не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, увечері 7 липня журналіст Георгій Габунія в прямому ефірі телеканалу Руставі 2 близько хвилини матюкав президента РФ Володимира Путіна.