У світі вперше за 10 років спостерігається скорочення кількості доларових мільйонерів.

У 2018 році статки 18 млн осіб становили понад $1 млн, що на 0,3% менше, ніж у 2017 році.

Скорочення кількості мільйонерів спостерігається вперше з часів кризи 2008 року.

Крім того, їхні сукупні статки скоротилися на 3% – до $68,1 трлн.

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Лідерами за кількістю доларових мільйонерів залишаються США, Німеччина, Японія та Китай.

У зазначених країнах проживає понад 60% мільйонерів у світі.

До слова, у 26 мільярдерів такі ж самі статки як й у 3,8 млрд найбідніших осіб на Землі.