Володимир Путін прокоментував образи у свою сторону з боку телеведучого Руставі 2.

Путін, коментуючи заклики порушити відносно журналіста кримінальну справу, сказав, що забагато честі йому.

– Забагато честі проти таких порушувати кримінальні справи, нехай говорить далі, – підкреслив Путін.

Раніше перший заступник голови комітету з міжнародних справ Ради Федерації Володимир Джабаров закликав порушити справу стосовно телеведучого Руставі 2.

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Нагадаємо, телеведучий грузинського телеканалу Руставі 2 Георгій Габунія більше хвилини матюкав російською мовою президента РФ Володимира Путіна.

Інцидент стався в ефірі авторської програми журналіста Постскриптум.