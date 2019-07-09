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Путін відповів на образи журналіста Габунії в прямому ефірі

Володимир Путін прокоментував образи у свою сторону з боку телеведучого Руставі 2.

путін

Путін, коментуючи заклики порушити відносно журналіста кримінальну справу, сказав, що забагато честі йому.

– Забагато честі проти таких порушувати кримінальні справи, нехай говорить далі, – підкреслив Путін.

Раніше перший заступник голови комітету з міжнародних справ Ради Федерації Володимир Джабаров закликав порушити справу стосовно телеведучого Руставі 2.

Читайте: Go home: Путіну в Римі влаштували “теплий” прийом

Нагадаємо, телеведучий грузинського телеканалу Руставі 2 Георгій Габунія більше хвилини матюкав російською мовою президента РФ Володимира Путіна.

Інцидент стався в ефірі авторської програми журналіста Постскриптум.

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