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ЄС призначив нового посла в Україні

Главою Представництва Європейського Союзу в Україні став естонський дипломат Матті Маазікаса.

ЄС призначив нового посла в Україні

Естонський дипломат Матті Маазікаса офіційно став главою Представництва ЄС в Україні.

Наразі він є заступником міністра у справах ЄС Міністерства закордонних справ Естонії. Маазікас буде офіційно призначений після отримання згоди України.

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У рамках планової ротації Маазікас змінить французького дипломата Хюга Мінгареллі, який очолив Представництво ЄС у Києві у 2016 році.

Нагадаємо, Дональд Туск очолював Європейську раду з 1 грудня 2014 року. У березні 2017 року польського політика переобрали на цю посаду, але тепер прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель замінить Туска на посаді президента Євроради.

 

Джерело: Євросоюз

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