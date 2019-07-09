Главою Представництва Європейського Союзу в Україні став естонський дипломат Матті Маазікаса.
Естонський дипломат Матті Маазікаса офіційно став главою Представництва ЄС в Україні.
Наразі він є заступником міністра у справах ЄС Міністерства закордонних справ Естонії. Маазікас буде офіційно призначений після отримання згоди України.
Читайте: Саміт Україна-ЄС: сторони підписали п’ять угод про співпрацю
У рамках планової ротації Маазікас змінить французького дипломата Хюга Мінгареллі, який очолив Представництво ЄС у Києві у 2016 році.
Нагадаємо, Дональд Туск очолював Європейську раду з 1 грудня 2014 року. У березні 2017 року польського політика переобрали на цю посаду, але тепер прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель замінить Туска на посаді президента Євроради.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+