Досліджуючи білі плями на супутниковій карті України, можна зачепитися за цікаву деталь. На одній з ділянок у Житомирській області – суцільний ліс, у якому досі функціонує колись найсекретніший об’єкт Радянського Союзу.

Мова йде про перегорнутий хмарочос – кількадесят метрів вглиб землі. Раніше, окрім колючого дроту під напругою, підступи туди прикривалися кулеметними точками та мінними полями. В кінці цього перегорнутого хмарочосу – важкі металеві двері. А за ними кімнати, нашпиговані складним електронним обладнанням.

Сьогодні там станція сейсмічного контролю під егідою ООН. Утім, за радянських часів тут відстежували дещо інше – ядерні вибухи. Вражений американською бомбою у Хіросимі, Радянський Союз кинувся наздоганяти США. Не без допомоги шпигунської мережі. В 1949-му році у СРСР вже є своя атомна бомба. В 1953-му – відбудеться вдале випробування водневої.

І понеслось. Наздогнати і перегнати – найпопулярніше гасло тих часів. СРСР першим запустив людину у Космос. Американці першими висадилися на місяць. США обігнали СРСР за кількістю ядерних боєголовок. СРСР виграв лідерство у ракетобудуванні.

Гонка озброєнь радянських часів приховує купу таємниць. Одна з них досі вважається чи не найбільшою загадкою ХХ століття. Мова про трагічну історію на перевалі Дятлова в Уральських горах.

Ниточки тягнуться у легендарний УПІ – уральський політехнічний інститут. Саме у ньому вчився Ігор Дятлов. На початку 1959-го Дятлов із групою туристів зникає на Північному Уралі. Шукали спочатку волонтери, потім долучилися військові та, за деякими спогадами, КДБ.

Згодом знайшли тіла перших двох загиблих. Вони були напівроздягнені, на відстані півтора кілометра від покинутого групою намету. Решту знайдуть неподалік. Переломи ребер, тріщини черепів – наче вони впали з висоти. Сліди радіації на одязі. В декого – відсутні очі та язик.

Незважаючи на дивні травми, інші докази – ймовірних убивць ніхто не шукатиме. Над таємницею загибелі групи Дятлова ламають голови дослідники вже 60 років. Одна з популярних на Уралі версій – ніби там впала ракета. Рештки токсичного палива утворили хмару, яка змусила туристів покинути намет. А так звані вогняні кулі, які начебто бачили й інші жителі на той час Свердловської області – не що інше, як балістичні снаряди. Їх начебто і встиг сфотографувати один з учасників походу.

Через отруєння вони нібито засліпли і не змогли повернутися до намету. Звісно, ні про які пуски ракет із аваріями на Північному Уралі ніхто ніде не повідомляв.

Один з найвідоміших ракетобудівельників СРСР та України Володимир Кукушкін впевнений, що ніякої аварії там бути не могло. У 1959-ому році жодна з існуючих міжконтинентальних ракет не могла долетіти до перевала Дятлова з ракетних полігонів. До того ж, Кукушкін має свою версію: нібито під Свердловськом є атомне підприємство, на якому відбулася аварія світового значення.

Це була перша масштабна у СРСР техногенна катастрофа. Киштимська аварія – її назвали через те, що місто Киштим було найближчим відомим населеним пунктом, натомість Озерськ, у якому стався вибух, офіційно не існував. І про саму аварію у Союзі ніхто не дізнався – таємницю приховали навіть від жителів сіл, які евакуювали. Незважаючи на те, що за міжнародною класифікацією киштимська катастрофа вважається серйозною аварією, потужніші за неї лише – Чорнобиль та Хіросима.

Саме на перевалі Дятлова на одязі туристів знайдуть сліди радіації. Цю версію у слідчих органах Росії ніяк не коментують. І це не дивно, адже Маяк і досі працює…

Жовтень 2017-го. Французькі та німецькі ЗМІ б’ють на сполох. Над Європою з’явилася велетенська радіоактивна хмара. У повітрі рутеній 106. В природі цього хімічного елементу не існує. Звідки ж він взявся?

Речовина утворюється лише в процесі ядерного виробництва або утилізації радіоактивних відходів. Ниточки привели до Челябінської області, секретного містечка Озерськ – того самого, де за 60 років до того теж приховували Киштимську катастрофу. Але, тепер не секрет, що у часи холодної війни Маяк виробляв радіоактивні речовини для ядерних бомб та боєголовок.

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Утім, за допомогою гонки озброєнь людство отримало не лише катастрофи та засекречені вибухи. Тефлонова пательня, мобільний телефон… До чого це тут? А до того, що усі ці предмети народилися завдяки гонці озброєнь. Саме тефлон використовувався під час знаменитих космічних воєн. Мікрохвильовка – також родом звідти.

Фізик Персі Спенсер, який працював на американське Міноборони, конструював випромінювач для радару ППО. Раптом в його кишені почав танути шоколадний батончик. Одразу зрозумівши, що до чого, він пішов запатентував винахід. Війна завжди була двигуном прогресу. А гонка озброєнь – це явище не тільки останніх 100 років.

Конкретний термін гонка озброєнь з’явився на початку ХХ століття, коли Великобританія та Німеччина будували кораблі – щоразу більші за розміром та калібрами. Один з найпотужніших броненосців британці назвали Дредноут – у перекладі Безстрашний.

Тим часом, поки Росія знову стукає тепер вже не хрущовським, а путінським черевиком, американці вміло опановують навіть радянські ідеї. Ідея створити орбітальний літак належала киянину Глібу Лозино-Лозинському. Проект під назвою Спіраль чомусь не викликав інтересу у радянського керівництва і його закрили. А Лозино-Лозинський почав працювати над кораблем Буран.

Однак, Сполучені Штати змогли втілити схожу ідею у життя через 50 років – орбітальний літак компанії Boeing, який пересувається вздовж орбіти, і його не бачать радари. У відповідь Путін лякає світ унікальною лазерною та гіперзвуковою зброєю Кинжал.

Експерти кажуть, що російський президент блефує. Насправді – це та ж історія, що з суперновітньою системою радіоелектронної боротьби Самарканд, яка насправді виявилася старою радянською розробкою, лише дещо модернізованою.

США у відповідь вже ставить лазерну зброю на військові літаки і субмарини. Пентагон розробив лазер, який може визначати ціль на відстані за серцебиттям. І бомбу, яку назвали Ніндзя, яка випускає по цілі гострі леза.

Гонка озброєнь двох світів набуває нових обертів. І нових багатомільярдних витрат. У такому випадку, проект Холодна війна 2.0 може бути вигідний обом сторонам. Так легше відволікати населення від буденних внутрішніх проблем. А з великими бюджетами та секретністю – простіше пояснити, куди діваються державні кошти.

До слова, Факти ICTV розповідали про секретну зброю Гітлера та СРСР.