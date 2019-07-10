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Нічний клуб в небі – на рейсі Ryanair 70 туристів влаштували погром

Близько 70 пасажирів кричали і співали під час авіарейсу Ryanair Манчестер (Англія) – Задар (Хорватія).

Нічний клуб в небі – на рейсі Ryanair 70 туристів влаштували погром

Очевидець зміг зняти “авіарейс з пекла”, під час якого близько 70 пасажирів кричали, співали та ігнорували зауваження екіпажу літака.

Одна з пасажирок заявила, що більшість з них були п’яні та абсолютно неконтрольовані. Через їхні дії виліт літака затримали.

Після вильоту пасажири, які прямували на фестиваль, не заспокоїлися. Така поведінка призвела до того, що екіпаж літака був змушений викликати поліцейських, які зустріли їх в аеропорту.

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Деякі особи навіть блювали під час перельоту, що створювало іще більший дискомфорт.

Цей рейс описували як “нічний клуб у кількох кілометрах над землею”.

Після приземлення поліція заарештувала трьох пасажирів літака.

До слова, у штаті Техас (США) двомоторний літак врізався в ангар під час вильоту.

Відео: Metro

Джерело: Metro

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