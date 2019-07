Адмірал Крейг Фоллер заявив про сотні російських військовослужбовців, які перебувають у Венесуелі і підтримують режим Мадуро.

Виступаючи на слуханнях у справах Збройних сил Сенату Конгресу США, Фоллер зазначив, що російські військові підтримують роботу техніки з РФ.

Американський адмірал також стверджує, що Росія не здійснила вивід своїх частин із Венесуели, про що повідомлялося раніше.

#SOUTHCOM Commander Adm. Craig Faller #SASC testimony: In #Venezuela, “#Russia is, in their own words, ‘protecting their loyal friend’ by propping up the corrupt, illegitimate Maduro regime with loans, technical & military support.” #EnduringPromise pic.twitter.com/Gyc6Az7x2Z

— U.S. Southern Command (@Southcom) 9 июля 2019 г.