Глава Південного командування Збройних сил США адмірал Крейг Фоллер заявив, що у Венесуелі є значна військова присутність Росії.

Адмірал Крейг Фоллер заявив про сотні російських військовослужбовців, які перебувають у Венесуелі і підтримують режим Мадуро.

Виступаючи на слуханнях у справах Збройних сил Сенату Конгресу США, Фоллер зазначив, що російські військові підтримують роботу техніки з РФ.

Американський адмірал також стверджує, що Росія не здійснила вивід своїх частин із Венесуели, про що повідомлялося раніше.

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До слова, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуаїдо пообіцяв продовжити вуличні протести в країні.