Глава Південного командування Збройних сил США адмірал Крейг Фоллер заявив, що у Венесуелі є значна військова присутність Росії.
Адмірал Крейг Фоллер заявив про сотні російських військовослужбовців, які перебувають у Венесуелі і підтримують режим Мадуро.
Виступаючи на слуханнях у справах Збройних сил Сенату Конгресу США, Фоллер зазначив, що російські військові підтримують роботу техніки з РФ.
Американський адмірал також стверджує, що Росія не здійснила вивід своїх частин із Венесуели, про що повідомлялося раніше.
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#SOUTHCOM Commander Adm. Craig Faller #SASC testimony: In #Venezuela, “#Russia is, in their own words, ‘protecting their loyal friend’ by propping up the corrupt, illegitimate Maduro regime with loans, technical & military support.” #EnduringPromise pic.twitter.com/Gyc6Az7x2Z
— U.S. Southern Command (@Southcom) 9 июля 2019 г.
До слова, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуаїдо пообіцяв продовжити вуличні протести в країні.