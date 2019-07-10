PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Росії 80-річну бабусю підозрюють у серійних вбивствах

У Хабаровському краї 80-річна бабуся підозрюється в в скоєнні ряду серійних вбивств.

У Росії 80-річну бабусю підозрюють у серійних вбивствах

80-річна бабуся Софія Жукова підозрюється у скоєнні серійних вбивствах. 30 січня в селищі Березівка знайшли частини тіла 52-річного чоловіка, який знімав кімнату у Жукової. Під час обшуку в квартирі пенсіонерки криміналісти виявили сліди крові потерпілого. Жінку арештували.

У ході слідства Жукова зізналася у ще двох вбивствах. 14 грудня 2005 року, з її слів, вона вбила восьмирічну сусідку, яка заважала їй іграми та біганиною. 14 років тому це вбивство розкрити не змогли.

Читайте: У Росії вихователька змусила дитину їсти з підлоги

Також жінка зізналася у вбивстві своєї подруги в квітні 2013 року. Жінка тоді продала свою квартиру і Жукова запропонувала їй пожити у себе. Після цього квартирантка зникла. Мотиви злочину невідомо.

Нагадаємо, батьки і вчителі красноярських випускників подарували їм торт з надгробками. Кожен шматочок унікальний тим, що на ньому є фотографія випускника над надгробком.

Джерело: СУ РФ

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Єльченко вщент розтрощив Росію в ООН: Україна нагадала світу про агресора
Вбивство жінки та двох дітей у Скадовську – чому сусіди нічого не зробили
В Одесі охоронець побив відвідувача нічного клубу – чоловік помер
Росія не вивела своїх військових з Венесуели – адмірал США
Тіло ховав у холодильнику: у Запоріжжі чоловік вбив та розчленив коханку
Засекречена техногенна аварія у СРСР: до чого призвела гонка озброєнь із США
У Скадовську знайшли тіла двох дітей та їхньої матері з пакетом на голові
Суд Дніпра відпустив хлопців, які вбили чоловіка заради відео
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка