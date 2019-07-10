У Хабаровському краї 80-річна бабуся підозрюється в в скоєнні ряду серійних вбивств.

80-річна бабуся Софія Жукова підозрюється у скоєнні серійних вбивствах. 30 січня в селищі Березівка знайшли частини тіла 52-річного чоловіка, який знімав кімнату у Жукової. Під час обшуку в квартирі пенсіонерки криміналісти виявили сліди крові потерпілого. Жінку арештували.

У ході слідства Жукова зізналася у ще двох вбивствах. 14 грудня 2005 року, з її слів, вона вбила восьмирічну сусідку, яка заважала їй іграми та біганиною. 14 років тому це вбивство розкрити не змогли.

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Також жінка зізналася у вбивстві своєї подруги в квітні 2013 року. Жінка тоді продала свою квартиру і Жукова запропонувала їй пожити у себе. Після цього квартирантка зникла. Мотиви злочину невідомо.

Нагадаємо, батьки і вчителі красноярських випускників подарували їм торт з надгробками. Кожен шматочок унікальний тим, що на ньому є фотографія випускника над надгробком.

Джерело: СУ РФ