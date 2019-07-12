Фахівці Google прослуховують голосові команди, які користувачі віддають смарт-динаміку Google Home або додаткові Google Assistant.

Менеджер по продукту Девід Монсіс розповів, що Google прослуховують голосові команди.

– Google віддає невелику частину – 0,2% – записаних команд на розшифровку експертам-лінгвістам. Корпорація робить це для того, аби краще розуміти різні мови і вдосконалювати технологію розпізнавання вимови, – заявив Монсіс.

Він додав, що записи, котрі передаються не пов’язані з акаунтами користувачів, а експертам заборонено розшифровувати фонові розмови.

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Також Монсіс визнав, що іноді голосовий помічник може записувати мовлення користувача помилково, приймаючи інші фрази за команду активації Ok, Google.

– У компанії працюють над захистом від таких випадків, – заявив представник Google.

Нагадаємо, компанія Amazon очолила сотню найдорожчих брендів у світі, обійшовши 12-річного лідера – Google.

Джерело: Google