Листопад 1989-го року. У східному Берліні нечувані протести. Всесильна партія вже нічого не може вдіяти – берлінці ламають стіну, яка простояла 30 років.

У Німеччині є архів колишнього міністерства держбезпеки НДР, німецькою – Штатзіхерхайт, або – Штазі. Там є таємні дос’є на громадян. Їх було безліч, і, на щастя, знищили далеко не все.

Для Фактів тижня в архіві Штазі підготували особливий документ, який дивом вцілів. Пакет прийшов з Дрездена. У ньому – посвідчення майора КДБ Володимира Путіна. Те, що Путін служив у КДБ у Німеччині – він і сам не приховує. Але, дивно, звідки в нього посвідчення Штазі? Чи не був він подвійним агентом?

У 1978-ому році керівник КДБ Юрій Андропов та шеф Штазі Еріх Мільке підписали угоду. З того часу спецслужби обмінювались інформацією, проводили спільні операції та вербували громадян НДР. Відповідно до угоди, агенти КДБ, які працювали у НДР, могли співпрацювати із Штазі і звісно, безперешкодно проходити в офіс спецслужби.

Саме для цього Путіну і зробили перепустку. Однак, відомо, що і такі аусвайси робили далеко не кожному чекісту. Які завдання він виконував?

Поки що документів, де йдеться саме про Путіна і роботу у КДБ у Німеччині, лише кілька. Він імовірно отримував інформацію від Штазі про те, що відбувалося на заході від їхніх інформаторів. Ще його цікавили дані про воєнну інфраструктуру ФРН, а також нові технології західної промисловості.

А ще Путін за допомогою Штазі спостерігав за політиками ФРН і вибудовував шпигунські мережі. Можливо, він і досі їх використовує? Наприклад, як до керівництва Газпрому потрапив колишній канцлер Шредер?

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Держбезпека НДР мала найбільшу базу даних, фактично на всіх. З 50-х років Штазі ретельно збирала досьє на кожного східного німця – в першу чергу, читаючи його переписку. Цілком ймовірно, що таке досьє існувало і на нинішнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка була активісткою Союзу вільної німецької молоді, аналогу радянського комсомолу.

У Німецькій демократичній республіці Штазі називали червоним гестапо. Методи роботи були відповідні. Уся східна Німеччина була під ковпаком. Кожен стежив за кожним. І Штазі бачила усіх. А ті, хто потрапляв у групу ризику, опинялись у спецізоляторі. У часи НДР цю будівлю обходили десятою дорогою. Навколо була промислова зона – це лише тепер забудували маєтками. А сама тюрма зараз як музей.

Чим займався молодий Путін у НДР

За усім цим стояв Еріх Мільке. Міністр держбезпеки, генерал армії Штазі. Друга людина у НДР. Відвертий прорадянський комуніст, його ідеалом був Сталін. У листопаді 1989-го, після падіння стіни, Мільке буде виправдовуватися, мовляв, що любить людей. Від нього швидко відхрестяться однопартійці. Потім – арешт. Наприкінці 1989-го молодий майор Володимир Путін ще буде у НДР – про це каже остання відмітка у його посвідченні.

Разом з КДБ Штазі не гребувала і політичними вбивствами, шпигунськими іграми, насамперед у західній Німеччині, і навіть організацією терактів для дестабілізації ситуації. У всесильної спецслужби було понад 160 тис. сексотів і сотні агентів у різних країнах. Серед них навіть помічники німецьких канцлерів і коханка Джона Кеннеді незадовго до його вбивства.

Досі виникають скандали із викриттям колишніх таємних агентів Штазі. Від урядовців до лідерів політичних партій, таких, наприклад, як правляча ХДС або ультраправа, пропутінська Альтернатива для Німеччини.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що екс-агент КДБ розповів про погрози перед нападом на Скрипаля.