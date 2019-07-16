Головою Європейської комісії була обрана Урсула фон дер Ляєн.
Урсула фон дер Ляйєн стала новою головою Європейської комісії.
За її кандидатуру проголосували 338 кандидатів. На цій посаді вона змінила Жан-Клода Юнкера.
Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн висунули 28 лідерів країн Євросоюзу на початку липня після трьох днів переговорів.
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До слова, для обрання кандидату на пост голови Єврокомісії потрібно отримати 374 голоси з 747 шляхом таємного голосування.
Крім того, Урсула фон дер Ляєн стала першою жінкою, яка очолила Єврокомісію.
З 2013 року вона обіймала посаду міністра оборони Німеччини.
Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала продовжити санкції проти РФ.
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