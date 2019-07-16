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Новою головою Єврокомісії обрали Урсулу фон дер Ляєр

Головою Європейської комісії була обрана Урсула фон дер Ляєн.

Новою головою Єврокомісії обрали Урсулу фон дер Ляєр

Урсула фон дер Ляйєн стала новою головою Європейської комісії.

За її кандидатуру проголосували 338 кандидатів. На цій посаді вона змінила Жан-Клода Юнкера.

Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн висунули 28 лідерів країн Євросоюзу на початку липня після трьох днів переговорів.

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До слова, для обрання кандидату на пост голови Єврокомісії потрібно отримати 374 голоси з 747 шляхом таємного голосування.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн стала першою жінкою, яка очолила Єврокомісію.

З 2013 року вона обіймала посаду міністра оборони Німеччини.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала продовжити санкції проти РФ.

Фото: Dreamstime

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