Головою Європейської комісії була обрана Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляйєн стала новою головою Європейської комісії.

За її кандидатуру проголосували 338 кандидатів. На цій посаді вона змінила Жан-Клода Юнкера.

Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн висунули 28 лідерів країн Євросоюзу на початку липня після трьох днів переговорів.

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До слова, для обрання кандидату на пост голови Єврокомісії потрібно отримати 374 голоси з 747 шляхом таємного голосування.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн стала першою жінкою, яка очолила Єврокомісію.

З 2013 року вона обіймала посаду міністра оборони Німеччини.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія запропонувала продовжити санкції проти РФ.