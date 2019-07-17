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Сенат США ухвалив резолюцію щодо України

Сенат США ухвалив резолюцію до п’ятій річниці Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні. США закликають союзників та партнерів зберігати жорсткий санкційний режим проти РФ до виконання нею своїх міжнародних зобов’язань.

Сенат США ухвалив резолюцію щодо України

Посольство України у Вашингтоні  повідомляє, що Сенат США ухвалив резолюцію щодо України. Авторами резолюції виступили понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.

Сенат вітає прогрес, який Україна досягла в останні роки. Вони схвалюють боєготовності Збройних Сил України та очікують на проведення мирних та справедливих парламентських виборів в Україні.

США підтверджують готовність допомагати українській владі у відновленні територіальної цілісності держави, надавши зброю для зміцнення обороноздатності України.

Сенатори підтримали створення автокефальної Православної церкви України і підтвердили невизнання незаконних спроб РФ анексувати Крим.

Читайте: Конгрес США схвалив нові санкції проти Росії

Дипломати засуджують агресію Росії проти України та напад на кораблі ВМС у Керченській протоці.

Сенат висловлює підтримку усім українським політичним в’язням, що утримуються в РФ.

Політики вважають газопровід Північний потік – 2 значною загрозою безпеці Європи, спрямованої на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями.

Нагадаємо, секторальні і кримські санкції Європейського Союзу проти Росії будуть продовжені.

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