Після повернення у Парламентську асамблею Ради Європи Росія почала репресії та знущання над демократією.

У Страсбурзі пройшло пленарного засідання Європарламенту, на якому відбулися слухання щодо ситуації в Росії навколо утримання політичних в’язнів – незаконно ув’язнених громадян України.

Представник Європейського Вільного Альянсу литовський депутат Броніс Ропе сказав, що Європарламент плекав надію, що після повернення Росії в ПАРЄ вона почне поважати права людини і звільнить українських політичних в’язнів.

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– Росія, натомість, відповіла репресіями. Вибори до Московської думи минулого тижня були важким ударом по демократичним стандартам. Людей, які вийшли на протести грубо затримали, – сказав депутат Європарламенту.

Броніс Ропе вважає, що Євросоюз має продовжити всі існуючі санкції проти офіційних осіб Росії, які порушують права людини та переслідують активістів.

Нагадаємо, держави, які проголосували проти повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи,мають намір підготувати спільну резолюцію щодо відповідного рішення Асамблеї.