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80-та річниця початку Другої світової війни: у Польщі не хочуть бачити Путіна

У Польщі вважають, що президенту РФ Володимиру Путіну не варто брати участь у заходах до 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Володимир Путін

Заступник прем’єр-міністра Польщі Яцек Сасін заявив, що присутність президента РФ Володимира Путіна на заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни у Варшаві є недоречною.

Він додав, що Путін є главою держави, яка сьогодні здійснює агресію проти свої сусідів.

– Я думаю, що було б недоречно відзначати річницю початку збройної агресії проти Польщі за участю лідера, який сьогодні ставиться до своїх сусідів такими ж методами, – сказав Сасін.

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1 вересня у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни зберуться лідери багатьох держав, серед яких президент України Володимир Зеленський.

Також туди має приїхати президент США Дональд Трамп, проте цю інформацію іще офіційно не підтвердили.

Таким чином у Варшаві може відбутися зустріч Зеленського і Трампа.

До слова, посол України у США Валерій Чалий заявив, що президент Володимир Зеленський і президент Сполучених штатів Дональд Трамп можуть зустрітися у серпні-вересні.

Джерело: Polskie Radio

Фото: Dreamstime

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