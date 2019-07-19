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Вивів $10 млн: у США викрили схему українського програміста Microsoft

У США заарештували українського програміста Microsoft за звинуваченням у шахрайстві на $10 млн, за які він купив автомобіль Tesla та будинок вартістю $1,6 млн в штаті Вашингтон.

Вивів $10 млн: у США викрили схему українського програміста Microsoft

Влада Сполучених Штатів заарештувала 25-річного програміста з України Володимира Квашука за звинуваченням в організації великої шахрайської схеми зі спробами викрасти у компанії Microsoft $10 млн.

– Колишній інженер-програміст Microsoft арештований за звинуваченням у шахрайстві, за схемою він намагався вкрасти $10 млн у цифровий валюті у свого колишнього роботодавця, – заявили американські прокурори.

Він спочатку працював в Microsoft як підрядник після чого його прийняли на роботу в штат, де він працював до червня 2018 року.

Квашук був членом команди універсального магазину Microsoft, якій доручено займатися операціями електронної комерції компанії.

Тестувальники можуть робити безкоштовні покупки, користуючись подарунковими картками Microsoft, тому для того, щоб запобігти шахрайству, компанія заблокувала можливість доставки фізичних товарів, замовлених за цими картками.

Читайте: Нова хвиля: у США арештовують та депортують нелегальних іммігрантів

 Але тестувальники почали робити покупки цифрової валюти, де не було запроваджено жодних заходів для запобігання її доставки.

Квашук сам купив деякі товари Microsoft, а також продав велику частину цифрової валюти на $10 млн третім сторонам зі знижкою до її номінальної вартості.

Через різке зростання використання цифрової валюти, компанія Microsoft організувала внутрішнє розслідування, у ході якого виявили схему Квашука.

Якщо його визнають винним у шахрайстві, то колишній інженерпрограміст Microsoft можуть засудити до 20 років ув’язнення і штрафу у розмірі $250 тис. 

Нагадаємо, імміграційна та митна служби США відправляють до прикордонних міст спеціальні групи, які займуться перевіркою ДНК сімей мігрантів.

Джерело: The Register

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