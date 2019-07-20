Корпорація Google погодилася виплатити $11 млн у рамках позову про дискримінацію по відношенню до претендентів на ті чи інші посади у віці.
На компанію Google подали колективний позов зі звинуваченням, що людей віком старше 40 років, не приймають на роботу в компанію через вік.
Кожен із 227 позивачів отримає по $35 тис. Юристи, що представляють їх інтереси, отримають $2,75 млн.
Позов проти компанії подала жінка, яка за останні сім років намагалася влаштуватися у Google чотири рази, але їй відмовляли усупереч кваліфікації претендентки.
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У компанії стверджують, що не відхиляли її кандидатуру свідомо, але погодилися задовольнити вимоги позивачів віком 40 років і старше.
Суд також наказав компанії Alphabet Inc. проводити серед співробітників і керівників тренінги, присвячені питанню вікових заборон.
Нагадаємо, компанія Amazon очолила сотню найдорожчих брендів у світі, обійшовши 12-річного лідера – Google.