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Помер президент Туркменістану Бердимухамедов – ЗМІ

Російська радіостанція повідомила про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова.

Помер президент Туркменістану Бердимухамедов – ЗМІ

Помер президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов. Про це повідомив політолог і директор Центру моніторингу євразійських проблем Аслан Рубан із посиланням на місцеве джерело.

Зазначається, що Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня.

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Також про смерть політика повідомив телеграм-канал El Murid. Крім того, місцевий опозиційний Youtube-канал повідомив, що президент помер 20 липня.

Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації на цю мить немає.

Нагадаємо, 29 червня в Одесі померла народна артистка України Євгенія Дембська.

Джерело: Говорит Москва

Фото: Золотий вік

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