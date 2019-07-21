Дональд Трамп запропонував внести заставу за заарештованого в Стокгольмі репера A$AP Rocky.
Президент США Дональд Трамп просив прем’єр-міністра Швеції Стефана Левіна домогтися звільнення репера A$AP Rocky.
Трамп запропонував внести за нього заставу, але в Швеції такого запобіжного заходу не існує.
Левін у розмові з президентом США підкреслив, що шведська судова система, її прокурори і суди повністю незалежні.
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Він додав, що у Швеції всі рівні перед законом і уряд не має права і не втручатиметься у судочинство.
Нагадаємо, в ніч на 3 липня поліція Стокгольма затримала A$AP Rocky. Його звинуватили в побитті двох хлопців. Репер стверджує, що він невинний і став жертвою переслідувачів.
Менеджери скасували всі виступи артиста до кінця липня, зокрема і на фестивалі Atlas Weekend 2019.