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Запропонував особисто внести заставу: Трампу відмовили у звільненні A$AP Rocky

Дональд Трамп запропонував внести заставу за заарештованого в Стокгольмі репера A$AP Rocky.

Запропонував особисто внести заставу: Трампу відмовили у звільненні A$AP Rocky

Президент США Дональд Трамп просив прем’єр-міністра Швеції Стефана Левіна домогтися звільнення репера A$AP Rocky.

Трамп запропонував внести за нього заставу, але в Швеції такого запобіжного заходу не існує.

Левін у розмові з президентом США підкреслив, що шведська судова система, її прокурори і суди повністю незалежні.

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Він додав, що у Швеції всі рівні перед законом і уряд не має права і не втручатиметься у судочинство.

Нагадаємо, в ніч на 3 липня поліція Стокгольма затримала A$AP Rocky. Його звинуватили в побитті двох хлопців. Репер стверджує, що він невинний і став жертвою переслідувачів.

Менеджери скасували всі виступи артиста до кінця липня, зокрема і на фестивалі Atlas Weekend 2019.

Джерело: Deutsche Welle

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