Військовий літак РФ перебував у повітряному просторі Південної Кореї, через що її винищувачі були змушені відкрити попереджувальний вогонь.

Військовий літак РФ порушив міжнародні договори і вдерся до повітряного простору Південної Кореї, через що винищувачі країни відкрили попереджувальний вогонь.

Російський бомбардувальник двічі перебував у повітряному просторі Південної Кореї близько трьох хвилин.

Через це країна спрямувала на перехоплення винищувачі.

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20 червня два військові літаки РФ також порушили зону ідентифікації протиповітряної оборони Південної Кореї і пробули там близько 30 хвилин.

До слова, угорські та британські винищувачі перехопили літаки РФ у небі над Балтикою.

Джерело: Yonhap