PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Порушив міжнародні договори: Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь по літаку РФ

Військовий літак РФ перебував у повітряному просторі Південної Кореї, через що її винищувачі були змушені відкрити попереджувальний вогонь.

Російський бомбардувальник

Військовий літак РФ порушив міжнародні договори і вдерся до повітряного простору Південної Кореї, через що винищувачі країни відкрили попереджувальний вогонь.

Російський бомбардувальник двічі перебував у повітряному просторі Південної Кореї близько трьох хвилин.

Через це країна спрямувала на перехоплення винищувачі.

Читайте: У США літак зробив аварійну посадку в Атлантичному океані

20 червня два військові літаки РФ також порушили зону ідентифікації протиповітряної оборони Південної Кореї і пробули там близько 30 хвилин.

До слова, угорські та британські винищувачі перехопили літаки РФ у небі над Балтикою.

Джерело: Yonhap

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Посольство РФ у Великій Британії опублікувало карту з українським Кримом
Росія відповіла репресіями: євродепутат про повернення РФ в ПАРЄ
Росія може відпустити восени полонених моряків – Новіков
Фінляндія звинуватила Росію у порушенні повітряного простору
Росія не має права вказувати, якою мовою нам говорити – Єльченко відповів РФ в ООН
Щось пішло не так. Трактор перекинувся, намагаючись “врятувати” Ниву
Росія скликає засідання Радбезу ООН через закон про мову
У Парижі пройшла перша зустріч радників у нормандському форматі: що відомо
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка