Військовий літак РФ перебував у повітряному просторі Південної Кореї, через що її винищувачі були змушені відкрити попереджувальний вогонь.
Військовий літак РФ порушив міжнародні договори і вдерся до повітряного простору Південної Кореї, через що винищувачі країни відкрили попереджувальний вогонь.
Російський бомбардувальник двічі перебував у повітряному просторі Південної Кореї близько трьох хвилин.
Через це країна спрямувала на перехоплення винищувачі.
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20 червня два військові літаки РФ також порушили зону ідентифікації протиповітряної оборони Південної Кореї і пробули там близько 30 хвилин.
До слова, угорські та британські винищувачі перехопили літаки РФ у небі над Балтикою.
Джерело: Yonhap