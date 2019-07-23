Аварія на атомному підводному човні Лошарик сталася через вибух акумулятора, який потрапив під програму імпортозаміщення.

Пожежа на атомному підводному човні Лошарик могла статися через те, що акумулятор не витримав навантаження і вибухнув.

Раніше підводні човни комплектували срібно-цинковими акумуляторами, однак вони виготовлялися в Україні, тому в останні роки вони потрапили під програму імпортозаміщення.

– Акумулятор, очевидно, став і джерелом об’ємного горіння. Щоб з’ясувати причину займання і вибуху батареї, проводяться десятки експертиз, – йдеться у повідомленні.

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Експерти вважають, що навіть невеликий дефект кабелів міг привести до розігріву та оплавлення ізоляції.

Розслідування розглядає три версії катастрофи – помилка екіпажу, відмова техніки, зловмисний вплив.

До слова, у місті Брухзаль (Німеччина) невеликий літак впав на магазин побутової техніки.