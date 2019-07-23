PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія

Вибух міг статися через заміну українських деталей – ЗМІ про причину аварії Лошарика

Аварія на атомному підводному човні Лошарик сталася через вибух акумулятора, який потрапив під програму імпортозаміщення.

Підводний човен

Пожежа на атомному підводному човні Лошарик могла статися через те, що акумулятор не витримав навантаження і вибухнув.

Раніше підводні човни комплектували срібно-цинковими акумуляторами, однак вони виготовлялися в Україні, тому в останні роки вони потрапили під програму імпортозаміщення.

– Акумулятор, очевидно, став і джерелом об’ємного горіння. Щоб з’ясувати причину займання і вибуху батареї, проводяться десятки експертиз, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Біля Африки третій день горить український траулер: загинув моторист

Експерти вважають, що навіть невеликий дефект кабелів міг привести до розігріву та оплавлення ізоляції.

Розслідування розглядає три версії катастрофи – помилка екіпажу, відмова техніки, зловмисний вплив.

До слова, у місті Брухзаль (Німеччина) невеликий літак впав на магазин побутової техніки.

Джерело: Коммерсантъ

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порушив міжнародні договори: Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь по літаку РФ
Посольство РФ у Великій Британії опублікувало карту з українським Кримом
Росія відповіла репресіями: євродепутат про повернення РФ в ПАРЄ
Росія може відпустити восени полонених моряків – Новіков
Фінляндія звинуватила Росію у порушенні повітряного простору
Росія не має права вказувати, якою мовою нам говорити – Єльченко відповів РФ в ООН
Щось пішло не так. Трактор перекинувся, намагаючись “врятувати” Ниву
Росія скликає засідання Радбезу ООН через закон про мову
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка