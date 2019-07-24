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Не помер, а у відпустці! Радник про смерть Ердогана

Радник Реджепа Ердогана спростував чутки про смерть президента Туреччини.

эрдоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган не помер, а перебуває у відпустці, заявив радник глави держави.

За його словами, період відпустки Ердогана щорічно використовують для поширення фейків.

Читайте: Помер американський мільярдер Росс Перо

Раніше арабські ЗМІ опублікували новини про нібито смерть Ердогана від серцевого нападу.

Нагадаємо, 21 липня з’явилися повідомлення про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова. У посольстві республіки в Москві заявили, що інформація не відповідає дійсності.

Джерело: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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