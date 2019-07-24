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Новий глава Пентагону Еспер приніс присягу

Марк Еспер приніс присягу на посаді міністра оборони Сполучених Штатів Америки.

Новий глава Пентагону Еспер приніс присягу

Сенат США затвердив Марка Еспера на посаді міністра оборони Сполучених Штатів Америки.

За призначення проголосували 90 сенаторів, 8 були проти.

55-річний Еспер більшу частину кар’єри працював в оборонних структурах та в уряді, служив як  міністр армії США з кінця 2017 – це громадянська посада у Міноборони країни.

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Перед тим обіймав низку високих посад, зокрема у Пентагоні, а також більше десяти років служив у армії та брав участь у війні в Перській затоці.

Церемонія приведення до присяги за участю президента Дональда Трампа проходила у Білому домі.

Нагадаємо, Пентагон виділить $250 млн для посилення національної безпеки і оборони України.

Фото: White house

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