Марк Еспер приніс присягу на посаді міністра оборони Сполучених Штатів Америки.

Сенат США затвердив Марка Еспера на посаді міністра оборони Сполучених Штатів Америки.

За призначення проголосували 90 сенаторів, 8 були проти.

55-річний Еспер більшу частину кар’єри працював в оборонних структурах та в уряді, служив як міністр армії США з кінця 2017 – це громадянська посада у Міноборони країни.

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Перед тим обіймав низку високих посад, зокрема у Пентагоні, а також більше десяти років служив у армії та брав участь у війні в Перській затоці.

Церемонія приведення до присяги за участю президента Дональда Трампа проходила у Білому домі.

Нагадаємо, Пентагон виділить $250 млн для посилення національної безпеки і оборони України.

Фото: White house