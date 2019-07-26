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Факти / Світ

Велика Британія оштрафувала телеканал РФ на 200 тис. фунтів

Медіарегулятор Великої Британії Ofcom оштрафував російський телеканал Russia Today за сюжети про отруєння Скрипалів.

Велика Британія

Медіарегулятор Великої Британії Ofcom оштрафував російського мовника Russia Today на 200 тис. фунтів стерлінгів (приблизно 6,3 млн грн).

Розслідування регулятора показало, що російський телеканал не зміг зберегти неупередженість у семи сюжетах.

Вони виходили протягом березня-квітня 2018 року і розповідали про отруєння скрипалів у Солсбері та конфлікт у Сирії.

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У Росії можуть покарати за матеріали з “ідеологічними установками міжнародних терористичних організацій” британського мовника BBC World News, якщо Ofcom покарає Russia Today.

До слова, грузинський телеканал Руставі 2 вирішив не звільняти журналіста Георгія Габунію, який нецензурно висловлювався на адресу президента РФ Володимира Путіна.

Джерело: Ofcom

Фото: Dreamstime

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