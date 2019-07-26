Члени екіпажу російського танкера Neyma, який затримали в порту Ізмаїл Одеської області, приземлилися в московському аеропорту Домодєдово.

Літак з членами екіпажу російського танкера Neyma, затриманого в Ізмаїлі, приземлилися в московському аеропорту Домодєдово.

Представники прокуратури, як повідомив капітан Neyma Ілля Дробязко, роз’яснили права та обов’язки членів екіпажу з урахуванням українського законодавства.

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– Все було мирно, дозволяли зв’язуватися з рідними, – додав він.

Старший механік Сергій Карпов розповів, що співробітники СБУ вели себе нормально, претензій до екіпажу у них не було.

Він додав, що з ними говорили російською мовою.

Нагадаємо, 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу.

Пізніше в посольстві РФ у Києві заявили, що моряки повертаються додому, а судно залишається в Ізмаїлі.