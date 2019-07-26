Де у світі ще є смертна кара, за що її застосовують, які види покарання бувають і чи можливо ввести вищу міру в Україні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Незважаючи на широке обурення цим методом покарання, смертна кара все ще діє в багатьох країнах світу.

Нещодавно правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь про застосування смертної кари у світі у 2018 році.

Зібрана статистика підтверджує, що у кількох країнах все ще продовжують виносити і приводити у виконання смертні вироки.

Дослідження також показує, що кількість зафіксованих страт зменшилася більш ніж на 30%, якщо порівнювати з 2017 роком.

До того ж, це найнижчий показник за останні 10 років.

Факти ICTV зібрали докладну інформацію про смертну кару у світі. У матеріалі можна прочитати, де ще є це покарання, які бувають види смертної кари і чи може бути введена вища міра в Україні.

Де є смертна кара

У світі понад двох третин країн скасували смертну кару законодавчо або на практиці.

Останнє означає, що держави не скасовували на законодавчому рівні вищу міру, проте не використовували її на практиці вже понад 10 років.

Так, станом на 31 грудня 2018 року, існує така статистика:

Країни, де смертна кара скасована повністю: 106

Країни, де смертна кара скасована лише за загальнокримінальні злочини: 8

Країни, де смертна кара не застосовується на практиці: 28

Країни, де смертна кара зберігається: 56

Країни, де зберігається вища міра: Антигуа і Барбуда, Афганістан, Багами, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Білорусь, Беліз, Ботсвана, В’єтнам, Гайана, Гамбія, Демократична Республіка Конго, Домініка, Єгипет, Зімбабве, Індія, Індонезія, Йорданія, Ірак, Іран, Ємен, Катар, Китай, Коморські Острови, Куба, Кувейт, Лесото, Ліван, Лівія, Малайзія, Нігерія, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Пакистан, Палестина, Саудівська Аравія, Північна Корея, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, СентЛюсія, Сінгапур, Сирія, Сомалі, Судан, США, Таїланд, Тайвань, Тринідад і Тобаго, Уганда, Чад, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, Південний Судан, Ямайка, Японія.

Цікавий факт:

В Ірані, Саудівській Аравії і Мавританії гомосексуалізм карається смертною карою.

Зазвичай найбільше страт проводиться в Ірані, Іраку, Пакистані та Сомалі.

Однак у 2018 відновилася або виросла кількість страт у Білорусі, Сінгапурі, США, Таїланді, Південному Судані, Японії та В’єтнамі.

До слова, Amnesty International виступає проти смертної кари у всіх випадках без винятку, незалежно від характеру та обставин злочину.

Організація зазначає, що Буркіна-Фасо скасувала смертну кару за загальнокримінальні злочини, а Гамбія офіційно ввела мораторій на страту і стала державою-учасником другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари.

Уряд Малайзії також оголосив про швидке введення мораторію на страту і реформу законів про смертну кару.

Нижче є анімаційна карта, яка ілюструє по роках, в яких країнах виконувалися смертні вироки та їх кількість.

Види смертної кари

У 2018 році використали кілька видів смертної кари, у дужках вказані країни, які вдалися до них.

Випадки виконання покарання через газову камеру або побиття камінням не були зафіксовані, хоча в Ірані дві людини засуджені до побиття.

Газова камера

Електричний стілець (США)

Обезголовлення (Саудівська Аравія)

Побиття камінням

Повішення (Афганістан, Ботсвана, Єгипет, Іран, Ірак, Пакистан, Сінгапур, Судан, Південний Судан, Японія)

Розстріл (Білорусь, Ємен, Китай, Сомалі, Тайвань)

Смертельна ін’єкція (США, В’єтнам, Китай, Таїланд)

Наприклад, у більшості країн, які не скасували вищу міру, засуджують до страти за особливо тяжкі злочини, однак деякі країни приходять до вищої міри і за хабарництво, сутенерство, підробку грошових знаків, приховування доходів від оподаткування, браконьєрство, торгівлю наркотиками і державну зраду.

Смертна кара в Україні

Смертна кара була офіційним покаранням у СРСР.

Коли Україна здобула незалежність, постало питання: залишити або назавжди забути про цей вид покарання.

Так, протягом 1990-2000 років в Україні смертна кара була “як виняткова міра покарання” і здійснювалася у вигляді розстрілу.

Виносився такий “вердикт” за особливо небезпечні злочини проти держави, проти життя, правосуддя, за військові злочини.

А рішення такого роду міг ухвалити виключно Конституційний Суд.

Спочатку на такі вироки було накладено мораторій, а вже у 1999 році почали говорити активніше про те, що вища міра суперечить Конституції України.

Через це за рік її офіційно скасували. Смертна кара зникла з Кримінального кодексу.

До речі, КПУ намагалася повернути таку міру покарання, але безуспішно.

Читайте: У США на федеральному рівні відновили смертну кару

Чому Україна не може повертатися до смертної кари:

По-перше, це суперечить нашій Конституції.

По-друге, скасування вищої міри є обов’язковою умовою для перебування держави у Раді Європи.

Введення смертної кари може привести до виключення з міжнародної організації.

Крім того, повернення “розстрільної статті” закриє шлях України в Європейський Союз.

За і проти

У суспільства не склалося єдиної думки про те, чи потрібна смертна кара.

Деякі політичні сили стверджують, що до вищої міри варто засуджувати, адже тоді у злочинців буде боязнь смерті.

Хоча такий аргумент навряд чи зупинить людей, охочих до помсти. Прихильники ідеї “за” також вважають, що такий вид покарання потрібно використовувати за вбивство – мовляв, забрав життя – заберуть твоє.

Інші ж стверджують, що страта за будь-який злочин порушує права людини і максимальне покарання у такому разі повинно передбачати довічне ув’язнення.

І ще один аргумент “проти” – це судові помилки і корупція у судовій та правоохоронній системах.

Наприклад, одна з найвідоміших страт сталася у 1944 році – Стін Джордж був страчений на електричному стільці.

14-річного підлітка звинуватили у вбивстві двох дівчаток. Через 70 років, у 2014, провели додаткове розслідування і вирок був скасований.

Ця сумна подія лягла в основу фільму 83 дні.

В історії було ще чимало випадків, коли людину стратили, а через деякий час доводили її невинуваність.

А життя вже не повернути.

Валерія Маліцька