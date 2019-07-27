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Верховний суд США дозволив витратити $2,5 млрд на будівництво стіни з Мексикою

Адміністрація президента США Дональда Трампа отримала дозвіл на використання $2,5 млрд для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Верховний суд США дозволив витратити $2,5 млрд на будівництво стіни з Мексикою

Верховний суд США дозволив адміністрації американського президента Дональда Трампа використати $2,5 млрд бюджетних коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

За відповідне рішення проголосували п’ять верховних суддів, проти висловилися четверо суддів.

Завдяки цьому з бюджету Міністерства оборони США зможуть виділити кошти для реалізації проектів, які пов’язані зі зведенням стіни на кордоні з Мексикою.

Читайте: Трамп не закриватиме кордон з Мексикою

Проект бюджету на наступний рік продовжать обговорювати у Конгресі США.

Нагадаємо, Пентагон вже виділив $1 млрд для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Джерело: CNN

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