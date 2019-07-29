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Навального виписали з лікарні

Олексія Навального виписали з лікарні і відправили до спецприймальні.

Олексій Навальний

Політика Олексія Навального виписали з московської 64-ї міської лікарні, куди його доставили із спецприймальні.

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Нагадаємо, лікар Олексія Навального Анастасія Васильєва стверджувала, що її пацієнта отруїли.

Вона виявила у нього виражений набряк та різку гіперемію верхніх та нижніх повік, ділянки навколо очей, гнійні виділення з правої кон’юнктивальної порожнини, виражений свербіж, множинні папульозні висипання на шкірі шиї, спини, грудей та ліктьових згинів рук, що свідчить про гострий токсичний керато-кон’юнктивіт та дерматитзагальну інтоксикацію (ураження шкірних покривів тіла).

Джерело: Дождь

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