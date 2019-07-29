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У Німеччині вбили 25-річну заробітчанку з України

У Берліні 25-річна українка з Буковини Наталія Михайлюк померла від ножового поранення у спину.

У Німеччині вбили 25-річну заробітчанку з України

У Берліні вбили 25-річну жительку Заставни (Буковина) Наталію Михайлюк. Цього тижня жінка хотіла повернутися додому, але вона померла в орендованій квартирі від ножового поранення у спину.

64-річний власник квартири, де дівчина працювала, вбив Наталю в ніч на 22 липня. Тіло з чисельними ножовими пораненнями пролежало в квартирі три дні, його виявили знайомі громадянського чоловіка жертви.

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Удома залишилася маленька дитина. 

Зловмисника взяли під арешт. Деталі смерті жінки з’ясовуються.

Нагадаємо, на заробітках за кордоном перебуває майже кожен п’ятий українець – це 3,2 млн працездатних громадян країни.

Джерело: Експрес

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