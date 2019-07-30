У Конгресі США закликали американського президента Дональда Трампа посилити санкційний тиск на Росію.

Члени Комітету із закордонних справ Палати представників закликали президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії через отруєння Скрипалів у Солсбері.

– Ми закликаємо вас негайно ввести додаткові санкції проти Росії, щоб притягти її до відповідальності за такий жорстокий акт, – йдеться у листі до президента США.

Демократ Еліот Енгел та республіканець Майкл МакКол додали, що другий раунд санкцій наразі не імплементований.

Читайте: Санкції проти російських соцмереж потрібно зберегти – РНБО

Перший раунд американських санкцій проти РФ за отруєння Скрипалів ввели у 2018 році.

До слова, на розгляд РНБО планують винести санкції проти компаній, які брали участь у будівництві газопроводу Краснодарський Край – Крим.

Джерело: Комітет із закордонних справ Палати представників