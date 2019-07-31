Президент США Дональд Трамп обіцяє розібратися у ситуації з погіршенням здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього немає повної інформації про ситуацію з госпіталізацією російського опозиціонера Олексія Навального, проте він розбереться у ситуації.

Глава США сказав, що чув про ситуацію з погіршенням здоров’я опозиціонера Навального після арешту, але не знає про неї.

Він пообіцяв незабаром розібратися в цьому.

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Трамп додав, що зазначена історія є новою і він сам почув про неї лише вчора.

До слова, лікар Олексія Навального висловила теорію про те, що у пацієнта був не прояв алергії, а наслідки отруєння хімічною речовиною.