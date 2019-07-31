Дональд Трамп упевнений, що у 2020 році на президентських виборах його головним конкурентом буде кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що саме Джозеф Байден буде висунутий кандидатом від Демократичної партії на майбутніх президентських виборах 2020 року.

Водночас він називає свого конкурента “сонним Джо”.

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Такий коментар пов’язаний зі зростанням популярності Байдена, про що свідчать останні опитування.

Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 6% в першому опитуванні до президентських виборів у 2020 році.

Джерело: Fox news