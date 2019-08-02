Дональд Трамп своїм указом ввів у дію другий пакет санкцій проти Росії через отруєння Скрипалів.

Президент Дональд Трамп підписав указ про введення санкцій проти Росії через отруєння у Великій Британії російського екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це пише видання Politico з посиланням на двох американських чиновників, але не уточнює, якими будуть обмежувальні заходи та хто під них підпадає.

Пояснюється, що санкції введено через порушення американського закону щодо контролю над хімічною та біологічною зброєю та заборони її застосування від 1991 року.

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Порушення саме цього документа стало підставою для введення США першого пакета санкцій у справі Скрипалів у серпні 2018 року.

Нагадаємо, 27 серпня 2018 року набув чинності перший пакет американських санкції проти РФ у справі про отруєння Скрипалів.

Як відомо, 5 березня минулого року екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли невідомою речовиною у Солсбері. Тоді експерти дійшли висновку, що Скрипаля отруїли Новачком російського походження.