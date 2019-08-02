Українці почали частіше отримувати відмови у в’їзді до Польщі.

За перше півріччя 2019 року кількість відмов громадянам України у в’їзді до Польщі зросла на 12%.

Як повідомляють експерти громадської організації Європа без бар’єрів, кількість відмов у в’їзді громадянам України в Польщу зросла на 12,1%.

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Загалом, за половину 2019 року відмовили у в’їзді 27 923 громадянам.

До слова, раніше стало відомо, що українці на середину 2019 року отримали найбільше серед іноземців посвідок на проживання в Польщі.