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Українцям за останні півроку почали частіше відмовляти у в’їзді в Польщу

Українці почали частіше отримувати відмови у в’їзді до Польщі.

Польський кордон

За перше півріччя 2019 року кількість відмов громадянам України у в’їзді до Польщі зросла на 12%.

Як повідомляють експерти громадської організації Європа без бар’єрів, кількість відмов у в’їзді громадянам України в Польщу зросла на 12,1%.

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Загалом, за половину 2019 року відмовили у в’їзді 27 923 громадянам.

До слова, раніше стало відомо, що українці на середину 2019 року отримали найбільше серед іноземців посвідок на проживання в Польщі.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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