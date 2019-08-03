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Отруєння Скрипалів: Росії обмежили доступ до коштів міжнародних організацій

Другий пакет санкцій щодо РФ в рамках справи Скрипаля спрямований на обмеження Росії в доступі до коштів міжнародних організацій, включно з МВФ.

Отруєння Скрипалів: Росії обмежили доступ до коштів міжнародних організацій

США ввели черговий пакет санкцій проти Росії у рамках справи про отруєння Скрипалів, який спрямований на обмеження Росії в доступі до коштів міжнародних організацій, а також передбачає посилення ліцензування при продажу РФ низки товарів і технологій.

Згідно із заявою Держдепу, Вашингтон виступатиме проти видачі всіх кредитів чи іншої фінансово-технічної допомоги Росії з боку міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд.

Санкції забороняють американським банкам брати участь у первинному продажу суверенного боргу не в рублях і видавати не рубльові позики російській владі.

Пакет санкцій передбачає посилення ліцензування при продажу РФ низки товарів і технологій.

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Санкції діятимуть мінімум 12 місяців і набудуть чинності протягом 15 днів після повідомлення Конгресу США.

Нагадаємо, 27 серпня 2018 року набув чинності перший пакет американських санкції проти РФ у справі про отруєння Скрипалів.

Як відомо, 5 березня минулого року екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли невідомою речовиною у Солсбері. Тоді експерти дійшли висновку, що Скрипаля отруїли Новачком російського походження.

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