У Москві правоохоронці побили велосипедиста, який просто їхав повз місце проведення протестів.

У столиці Росії проходить акція протесту з вимогою зареєструвати опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Правоохоронці поводять себе агресивно по відношенню до мітингуючих, б’ючи під час затримання.

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Велосипедист проїжджав повз проведення акції протесту, однак поліцейських це не зупинило.

Правоохоронці повалили чоловіка на землю і почали бити, не звертаючи уваги на крики перехожих, які просили відпустити невинну людину.

Нагадаємо, згідно з ОВС, вже затримано 685 осіб. Під час попередніх протестів були затримані понад тисячу осіб.