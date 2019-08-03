У Москві правоохоронці побили велосипедиста, який просто їхав повз місце проведення протестів.
У столиці Росії проходить акція протесту з вимогою зареєструвати опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.
Правоохоронці поводять себе агресивно по відношенню до мітингуючих, б’ючи під час затримання.
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Велосипедист проїжджав повз проведення акції протесту, однак поліцейських це не зупинило.
Правоохоронці повалили чоловіка на землю і почали бити, не звертаючи уваги на крики перехожих, які просили відпустити невинну людину.
Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/xMaxyS1jNj
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 3, 2019
Нагадаємо, згідно з ОВС, вже затримано 685 осіб. Під час попередніх протестів були затримані понад тисячу осіб.