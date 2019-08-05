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Стрілянина у США: Трамп оголосив траур за загиблими

Президент США Дональд Трамп оголосив триденний траур за загиблими у масових розстрілах.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив траур за загиблими у масових розстрілах в штатах Техас та Огайо, який триватиме три дні.

Прапори наказали опустити у всіх будівлях федерального уряду США.

– Прапори у Білому домі будуть опущені з сьогоднішнього дня до четверга, 8 серпня. Ми з Меланією молимося за всіх, хто постраждав від цього неймовірного зла, – повідомив Трамп.

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Він додав, що проблема з масовими розстрілами людей існує давно і її потрібно вирішити.

Глава США також збирається виступити 5 серпня з додатковою заявою.

Нагадаємо, у місті Дейтон (США) сталася стрілянина, в результаті якої загинули дев’ять осіб.

Джерело: Дональд Трамп

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